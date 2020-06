Attributaire de 5 000 m2 à Niaga Peulh et 2 ha à Bambilor : Madiambal s’explique

Au moment où Madiambal Diagne déballait sur Pierre Goudiaby Atepa sur «Sen Show» (Sen Tv) hier, des documents portant attribution de terrains le concernant faisaient le tour de la toile. L’un est un extrait de la délibération n°0004/2014/CTPN en date du 1er décembre 2014, qui attribue au patron de presse reconverti promoteur immobilier un terrain de 5 750 m2 sis à Niaga Peulh.

Le deuxième document est une notification d’attribution de 2 hectares (TF 1975/R) sur Bambilor, pour le compte de la société immobilière de Madiambal Diagne. Le document porte la signature de l’ancien directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, que le journaliste défendait dans l’affaire du titre foncier 1451/R, encore appelée «affaire des 90 milliards», ébruitée en pleine campagne présidentielle par le candidat Ousmane Sonko.

L’administrateur du groupe Avenir Communication a tenu à apporter des explications sur ces deux documents, dans un post sur sa page Facebook. «Il circule sur des réseaux deux documents portant attribution de terrains me concernant», souligne-t-il. Toutefois, le journaliste tiens à préciser que «le terrain sur Niaga Peulh est un lot que j'ai acheté auprès de Mamadou Pierre en 2013 et j'ai eu à introduire une demande de régularisation auprès des services compétents de l'État», explique-t-il.

S’agissant du deuxième document, il s’agit «d’une notification d'une attribution foncière pour le compte de la SCI Pharaon sur Bambilor». «Notre société n'a jamais formulé une demande sur le site et cette attribution spontanée n'a jamais été suivie d'effet. Nous n'avons accepté aucun bail sur cette attribution, et pour cause. Toutes ces informations sont vérifiables auprès des services des domaines», souligne-t-il.