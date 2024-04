Bignona : inquiétude sur la présence de meutes de chiens errants dans les cimetières…

Des chiens errants suscitent la crainte chez la population, à Bignona. Les membres de la commission d’organisation du Gamou annuel d’El Hadji Fansou Bodian, l’Imam ratib du département, prévu le 31 mai prochain, sonnent l’alerte. « Il n’y a pas un seul jour où nous ne recevons pas un cas de morsure », a relevé à l’occasion Kalissou Diatta, Lieutenant de la Brigade départementale du service d’hygiène, repris par le Soleil.



Un notable de la commune dont l’identité n’a pas été révélée va plus loin, déplorant, d’après la source, que « beaucoup de ménages à Bignona, élèvent des chiens mais qu’ils ne leur donnent pas à manger. »



Ainsi, explique-t-il, « ces bêtes se retrouvent donc dans la rue et s’attaquent, à la moindre occasion, à la population. »



Selon des témoignages, poursuit le notable, « le jour, les chiens rôdent aux alentours de l’abattoir, et la nuit, ils se dirigent vers la ville, au rond point Emile Badiane. »



Revenant à la charge, Lieutenant Diatta confie qu’ils ont reçu des informations selon lesquelles « les chiens se regroupent même la nuit dans les cimetières. Cela laisse à craindre qu’ils puissent exhumer un corps sans vie. »



Pour lui, il urge de mener une opération d’abattage de chiens. Mais, « ils sont confrontés à un problème de moyens humains et matériels pour mener cette opération », dit-il.



« L’autre crainte, précise-t-il, réside sur le produit utilisé. Il est dangereux pour les populations comme pour les animaux en divagation comme les moutons et les porcs. »



Ainsi, au delà du renforcement des équipes, l’intervention des services de l’Élevage et de l’Environnement est souhaitée : « Tous doivent travailler pour ramasser les appâts et les cadavres de chiens afin d’éviter de créer un scandale. »