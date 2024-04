Boy Djinné : la tentative d’évasion ratée

Le Michael Scofield (personnage de la série Prison Break) sénégalais dans ses œuvres. Selon des informations du journal Enquête, le célèbre prisonnier Baye Modou Fall alias Boy Djinné a failli se faire la malle du camp pénal de Liberté 6 où il a été transféré en décembre 2023, pour éviter justement qu’il ne s’évade de prison.



Le quotidien d’informations révèle que le directeur du camp pénal, l’inspecteur Oumar Diop, a saisi le commissariat de police de Grand-Yoff, lundi. Dans sa déposition, poursuit la source, « l’autorité pénitentiaire a confié que le détenu était parvenu à enlever la chaise turque des toilettes de sa chambre avant de creuser pour accéder à l’extérieur. »



L’équipe de la brigade de recherches dépêchée sur place, a constaté de visu, rapporte Enquête, « un tunnel long de 5 mètres » et « plusieurs sacs de sable » entreposés à côté.



C’est ainsi que le mis en cause a été extrait de sa cellule et conduit dans les locaux du commissariat pour audition. Face aux enquêteurs, Boy Djinné a révélé qu’il avait commencé à creuser le trou depuis 2018, alors qu’il était incarcéré dans la même cellule.



Le prévenu, qui dénonce aussi la violation de ses droits dont celui de recevoir des visites et de communiquer, a été déféré pour tentative d’évasion.



Pour rappel, l’inspecteur Oumar Diop, précédemment chef de la Division des ressources humaines de l’Administration pénitentiaire, a été nommé en remplacement du contrôleur Baye Alley Conté. Un changement survenu 72 heures après l’évasion réussie de Boy Djinné de ladite prison en juin 2021.