CAMBRIOLAGE À THIÈS: Plus d'un million FCFA et des bijoux en or emportés

Une somme de plus d'un million de FCFA et des bijoux en or ont été emportés par un malfrat lors d'un cambriolage à Thiès. Les faits se sont déroulés au courant du week-end dernier, au domicile du nommé M. Niang, au quartier Keur Saïb Ndoye, dans la commune Thiès-Nord.





Il ressort de la version des faits du plaignant que "le malfrat, en cavale, donc toujours pas encore identifié, aurait défoncé la porte de ma chambre pour perpétrer son forfait".





Selon M. Niang, "le butin emporté par le délinquant serait évalué à un million deux cent cinquante mille (1.250.000) FCFA et une importante quantité de bijoux en or".





C'est après constat des dégâts que le propriétaire de la maison cambriolée a saisi la Section de recherches de la Gendarmerie de Thiès. Il a déposé une plainte contre X.