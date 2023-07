Campagne de levée de fonds : Wave a rendu à Walf son argent

L’opérateur de transferts d’argent Wave a remis au PDG de Wal fadjri, Cheikh Niass, 40 millions de francs CFA. Ce montant représente les fonds collectés à travers ladite plateforme durant la campagne de levée de fonds au profit du groupe de presse fondé par Sidy Lamine Niass lancée à la suite de la mise en chômage technique de ses employés, consécutive à la suspension du signal de sa chaîne de télé (Walf TV).



L’argent avait été bloqué par l’opérateur sur réquisition du ministère de la Communication.



D’après Walfnet, repris par L’AS, les fonds en question sont la contribution de 30 000 «Sénégalais lambda». La même source précise que les dons variaient essentiellement entre 1000 et 2000 francs CFA. «Rares sont les transferts de plus de 10 000 francs CFA», souligne le site de Walf, une manière de démentir ceux qui faisaient état de «transactions douteuses faites par des ONG et autres personnes très louches».