Carnet rose : Ndèye Khady Ndiaye donne naissance à un garçon

Ndèye Khady Ndiaye a donné naissance à un garçon, hier. L’ex-propriétaire du salon de massage Sweet Beauté a accouché dans une clinique de Keur Massar.





Sur les réseaux sociaux, la nouvelle maman et figure centrale dans l’affaire judiciaire qui a opposé Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr, reçoit beaucoup de messages de félicitations et d’encouragements.