Changement climatique : Le Sénégal veut élaborer sa base de données pour une gestion plus efficiente des risques et catastrophes

L'Afrique souffre de manière disproportionnée des effets du changement climatique. Les risques de catastrophe minent les progrès de développement et entraînent des pertes en vies humaines.





En effet, en Afrique de l'Ouest, les risques et catastrophes ont causé des dévastations stupéfiantes. "L'impact profond sur la vie des gens est un rappel brutal du coût de la crise climatique sur le plan humanitaire et du développement socioéconomique. Ces catastrophes ont gravement endommagé les maisons, les exploitations agricoles et les infrastructures de base et détruit les moyens de subsistance des populations. Les dégâts subis par les produits alimentaires de base menacent d'exacerber la crise alimentaire et nutritionnelle déjà alarmante dans une région, le Sahel, où l'insécurité alimentaire est récurrente. Les préoccupations sanitaires ne sont pas oubliées", explique Olivier Abayisenga, spécialiste technique de réduction des risques de catastrophes, qui représentait le directeur résident du PNUD Sénégal.





Ainsi, pour mieux gérer les risques et catastrophes liés aux changements climatiques, l'État sénégalais veut élaborer une base de données sur les catastrophes. Celle-ci permettra, selon Abayisenga, au gouvernement du Sénégal de disposer des données statistiques contribuant à une meilleure prise de décision tout en soutenant la gestion des risques de catastrophes.





"Les données sont importantes. Les statistiques sont un instrument important d'aide à la prise de décision pour prendre les initiatives en matière de protection civile", dixit Mouhamadou Moustapha Thioune, directeur de cabinet du ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile.





Si le gouvernement du Sénégal a accès à ces données, il pourra développer et améliorer ses politiques et stratégies en tenant compte des risques. La faiblesse des systèmes de collecte de données et d'informations, l'insuffisance de l'expertise technique ainsi que l'utilisation et la validation insuffisante des informations par les communautés à risque sont des problèmes persistants qu'il faudra prendre à bras le corps.





C'est ainsi qu'une rencontre nationale de préparation du processus d’établissement des bases des données sur les catastrophes et la gestion de l’information sur les risques pour un développement durable au Sénégal a réuni les différentes parties prenantes.