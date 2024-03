[Focus] Communauté Naby-Allah, le syncrétisme confrérique à l’oeuvre

La communauté Naby-Allah célèbre la 29ème commémoration de la descente spirituelle de leur Khalife Mouhamed Seyni Guèye Sang Bi’’ ce samedi 30 mars 2024. A quelques heures de la célébration de l'événement religieux qui aura lieu à la Mosquée de la Divinité de Ouakam, Seneweb vous fait découvrir cette belle communauté qui regroupe presque toutes les confréries religieuses.





A la Mosquée de la Divinité de Ouakam, l’heure est aux préparatifs. Sur place le comité d'organisation installe des tentes. Les fidèles par petits groupes ou individuellement arrivent sur le site. Certains se recueillent. D’autres font leur prière au Mausolée du guide religieux Mouhamed Seni Guèye. C'est dans cette ambiance que Mouhamed Naby Faye, un des membres du comité d’organisation, trouvé en pleine activité a reçu notre équipe pour discuter de l’événement et de l’histoire du mouvement Naby- Allah.





‘’Nous sommes à la Mosquée de la Divinité pour préparer la 29ème commémoration de la descente spirituelle sur terre de Mouhamed Seni Guèye, khalifatou Lahi Fir Ardi qui aura lieu le samedi. Notre communauté, nous sommes dans un mouvement qui s’appelle l’union musulmane culturelle et éducative Naby- Allah. Mais nous ne sommes pas une confrérie religieuse. Au contraire, nous regroupons toutes les confréries mourides, Tidianes, Khadres, Layènes et autres dans notre communauté ’’,explique Mouhamed Naby Faye.







Ce grand rendez-vous de la foi au sein de la communauté musulmane. C’est le guide qui avait donné des recommandations pour marquer l’événement.







''C’est le guide religieux Mouhamed Seni Guèye qui avait recommandé la célébration de cet événement chaque année. C'est dans ce sens que nous les fidèles se donnent corps et âme pour respecter cette recommandation du guide religieux durant chaque année'', renseigne Mouhamed Naby Faye.







Qui est Mouhamed Seni Guèye Sang Bi, le fondateur du mouvement union musulmane culturelle et éducative Naby- Allah ?





Mouhamed Seni Guèye, plus connu sous le nom de “ Sang bi ”est le bâtisseur de la Mosquée de la Divinité de Ouakam (située en bordure de mer de la Corniche), un guide religieux qui se disait également “ sauveur de l’humanité, l’homme attendu à la fin des temps ‘’. Il s’est révélé au public à la suite d’une retraite spirituelle de 14 ans.







En effet, selon l'histoire racontée par notre interlocuteur, ''dans la nuit de mardi 30 à mercredi 31 octobre 1962, le guide religieux Mouamed Seni voit dans le ciel les mots “ Allahou Ahada Anzalahou ” écrits en noir ce qui veut dire que Dieu a promis de le faire descendre, puis le mot “ Al Houda ” qui signifie la droiture. Quelques semaines plus tard, une recommandation divine lui interdisant toute activité professionnelle, s'en est suivie. Ainsi, il entame à Ouakam une longue retraite spirituelle durant 14 ans''.







Lors d’une cérémonie organisée dans son village natal de Ouakam, Mouhamed Seni Guèye Sang Bi avait déclaré selon le site Internet de l’Union musulmane Naby-Allah dont il est le fondateur : “ Dieu a élu sur terre un homme. Et cet homme est un noir qui habite en Afrique, oui au Sénégal, dans la région du Cap-Vert, dans un petit village qu’on appelle Ouakam. Il est le fils d’Aminata Diène et de Daouda Guèye. Ce choix est religieux, il est d’ordre Divin ”. Se considérant comme '' un élu de Dieu sur terre ”, il a pu malgré l’hostilité du voisinage expliquer sa mission et les jeunes ont été ses premiers compagnons.







Le 3 janvier 1983, à la place “ Bayé ” à Ouakam, le guide spirituel avait donné comme recommandation lors d’une cérémonie : “ En ma qualité d'élu de Dieu sur terre, vous Sénégalais, vous Africains, vous musulmans de toutes les nations, je vous exhorte à porter des boubous blancs parce que la pureté du vêtement à travers les prières peut entraîner celle de l’âme. Nul doute, Satan fuit les cœurs purs et vaillants”. C'est pourquoi les fidèles qui souhaiteraient prendre part à cette cérémonie religieuse, sont priés de s'habiller en couleur blanche.