Commune de Chérif Lô : Guy Marius Sagna s'attaque au « virus de la mafia foncière »

Frapp France dégage exige un audit foncier dans la commune Chérif Lô. Guy Marius Sagna parle d’une prédation foncière qui a atteint ses limites. Après avoir pris des nouvelles sur la gestion foncière de cette commune rurale dans le département de Tivaouane, le leader de Frapp France dégage crie au scandale.« Nous sommes venus pour exprimer toute notre solidarité aux frères et sœurs, camarades du mouvement « And Taxawu Chérif Lo ». Nous tenons à dire que les membres de « And Taxawu Chérif Lô » constituent le Chérif Lô debout, le Chérif Lô digne. Mais, il y a le Chérif Lô indigne comme le maire Ousmane Sarr. Nous sommes venus pour dire notre total désaccord face aux manœuvres de la mafia foncière ».L’activiste assimile la gestion foncière de cette commune à une « pandémie ».« Il y a une maladie qu’on appelle le coronavirus qui hante notre sommeil, mais il y a un virus plus dangereux : le virus de la mafia foncière. Nous sommes dans l’acte 3 de la décentralisation ou l’acte 3 de la spoliation foncière ? s’interroge-t-il. Nous sommes venus dénoncer tout cela. A Chérif Lô, nous devons combattre les tailleurs fonciers qui sont en train de transformer la commune en parcelle pour leur propre intérêt. Il faudrait dire à la population sénégalaise de ne jamais commettre l’erreur de mettre à la tête de leur mairie une propriété immobilière. Nous interpellons les autorités administratives ».Guy Marius Sagna ne s’est pas limité à dénoncer. Il a tenté d’apporter des solutions à ce qu’il appelle un bradage foncier dans la commune de Chérif Lô.« Nous proposons la suspension de toute délibération foncière, au besoin un audit foncier communal. Des décrets auraient dû être pris pour identifier partout au Sénégal les zones de terroirs, les zones classées, les zones de cultures etc. ».En effet, depuis 2016, la population de Chérif Lô à travers le mouvement And Taxawu Chérif Lô demande des informations sur des délibérations jusque-là non éclairées.Seneweb a tenté de recueillir la version de l’édile de Chérif Lô, Ousmane Sarr, sur les griefs posés par le mouvement And Taxawu Chérif Lô et Guy Marius Sagna, sans succès.