Commune de Yeumbeul Nord : Des conseillers municipaux dénoncent « la gestion nébuleuse et indigne » du maire

La signature de conventions dans le flou, l'attribution illégale des marchés, la gestion nébuleuse et gabégique des affaires de la commune, etc. Voilà des pratiques que des conseillers municipaux de la commune de Yeumbeul Nord dénoncent à travers le collectif des conseillers municipaux pour une gestion transparente. Ils incriminent leur maire Babacar Ndao. En effet, réunis autour d'un collectif, ces conseillers municipaux (plus de trente), ont décidé de boycotter le vote du budget et les délibérations de leur commune qui s’étaient tenues dans la division.





Selon eux, le maire n’implique personne dans la prise de décisions concernant la bonne marche de leur commune. « La construction d’un stade à Gadaye reste à clarifier aux yeux des populations. La signature des conventions avec des organisations de la place ne doit pas se faire dans des conditions nébuleuses. Le maire Babacar Ndao agit seul surtout quand il s'agit de prendre certaines décisions concernant la bonne marche de Yeumbeul Nord. Les conseillers municipaux ne savent pas grande chose sur l'attribution de certains marchés », ont-ils déclaré dans une note parvenue à Seneweb.





Ils ajoutent : « Raison pour laquelle, ils refusent de voter des délibérations lors de la tenue du conseil municipal dont ils ne savent pas comment le maire a fait jusqu'à évoquer des chiffres faramineux concernant la réfection du foyer des jeunes (CEDEPS) à hauteur de 100 millions et la maison de la femme à 70 millions ».





Au cours de la réunion du Conseil municipal qui, selon eux, avait débuté à 10h et s'est achevée vers 06h du matin, Babacar Ndao a présenté deux administratifs qui présentent des chiffres différents. Ce qui justifie leur choix de bouder la rencontre. « Non seulement le collectif se démarque pour manifester son désaccord avec le premier magistrat de la localité mais ce sont aussi des populations qui ne sont pas contentes de la manière dont leur cité est en train d'être gérée. Ce sont tous des éléments qui font que le collectif a boudé la salle de la rencontre pour exiger les conventions, les plans et les devis », a d’emblée soutenu le collectif.









Le collectif des conseillers municipaux pour une gestion transparente a également dénoncé « l’intention du maire de mettre à la disposition de Oryx une surface de 5 000 m2 (estimée au moins à 1 milliard de francs Cfa) au rond-point Gadaye pour la construction d’un service de station d’essence dans des conditions nébuleuses dont les conseillers ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants ».





Concernant la construction d'un centre commercial doté d'un terrain de football sur gazon synthétique à Comico 4 avec PROBATIS, le collectif soutient que ce projet est fait dans « la plus grande nébuleuse et discrétion à l’absence de certains conseillers ». S’y ajoutent la mise en place de la société privée Yeumbeul Nord PREFA SA par Business Finance, l’examen et adoption du Projet de délibération autorisant le maire à signer une convention de partenariat avec l'ONG ALPHADEV, l’examen et adoption du Projet de délibération autorisant le maire à signer une convention de partenariat quadripartite avec le CNDN, l'ONG internationale Heights and Minds Foundation et une OCB locale, l’examen et l’adoption du Projet de délibération portant autorisation spéciale en recettes et en dépenses du résultat de fonctionnement 2023 d’un montant 147.717.021 francs Cfa sur le budget 2024 et enfin, l’examen et l’adoption du Projet de délibération portant virements de crédits sur le budget 2024 d’un montant de 82.153.666 FCFA.





Par rapport à la PREFA SA, le collectif renseigne que leur maire a fait savoir que cette société doit être attribuée à 2 000 m2 au sein de la commune. Un investissement qui équivaut à 400 millions de francs Cfa plus 50 millions de participation sur le capital de 500 millions. Pour eux, la commune, qui ne va détenir que 33% des actions, n’a aucun intérêt dedans alors qu’elle a fourni 450 millions sur les 500 millions de capital. A en croire le collectif, « il y a des non-dits dans cette affaire ».