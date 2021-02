[Parcours] Coumba Gawlo Seck : Diva sans voix !

Après plus de 30 ans de carrière auréolés des plus belles distinctions, Coumba Gawlo Seck est aujourd’hui contrainte à se retirer « provisoirement » de la scène musicale pour des raisons sanitaires. Retour sur les années de gloire de la Diva à la voix d’or.





Comme Obélix qui est tombé dans la marmite (de potion magique) du druide quand il était tout petit, Coumba Gawlo Seck a baigné dans les mélodies depuis sa naissance, le samedi 29 janvier 1972 à Tivaouane (Thiès). Fille de la célèbre cantatrice à la belle voix Fatou Kiné Mbaye et de l’ancien policier aux multiples talents artistiques (artiste, parolier, auteur et scénariste), Laye Bamba Seck, Coumba a, en effet, été biberonnée à la poésie des Gawlo dont elle est devenue, par la force des choses, l’héritière attitrée.





A l’apogée d’une riche carrière auréolée des plus belles distinctions de la Musique, la lauréate du concours « Voix d’or du Sénégal » de 1986 au Centre culturel Blaise-Senghor avec sa chanson Soweto (cri de cœur contre l’Apartheid, écrite par son père Laye Bamba Seck), est aujourd’hui contrainte de mettre sa carrière en suspens. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la Diva fait une annonce de taille.





« C’est avec beaucoup de tristesse que je viens vous faire part de ma décision de mettre ma carrière musicale en suspens pour des raisons d’une maladie qui affecte ma voix. Les médecins m’ont diagnostiquée et m’ont demandé de me retirer provisoirement de la scène musicale », confie-t-elle. Une annonce qui a eu l’effet d’un séisme. Mais l’artiste qui trimballe plus de 30 ans d’expérience s’empresse de rassurer ses fans : « A bientôt InshaAllah sur les scènes. D’ici là, restons en contact. Dieureudieuf pour tout » !





Retour sur plus de 30 ans de carrièreq





Détectée très jeune pour sa voix très particulière, Coumba Gawlo sera très tôt enrôlée par les producteurs notamment Ibrahima Sylla, le boss du label Syllart qui va produire son premier album Seytané en 1995, dont le tube éponyme faisait fureur. L’adolescente poursuit son ascension fulgurante dans la scène musicale locale tout en titillant l’international avec son album Yo Malé avec la reprise de Pata Pata (de Miriam Makeba) ou encore Fa Fa Fa Fa Fa (Sad song), Xalé Bi, Attends-moi, Homeless…





L’album est certifié double disque d’or en Belgique et disque platine en France. Pata Pata devient tube de l’été en 1999 et disque platine en France. Elle décroche la même année le prix de « meilleur espoir féminin de la musique africaine » pour Pata Pata aux Koras Awards. A 26 ans, Coumba marche sur un nuage. Elle est devenue une star internationale. Les plus grands frappent à sa porte dont Patrick Bruel pour des collaborations.





Elle enchaine les succès dans le début des années 2000 grâce notamment à son album Sa lii Sa Léé (2001) avec comme titres phares Bine Bine, gneuweul gnu fecc ou encore Amadou. Elle décroche deux distinctions aux Koras Awards : « meilleur artiste féminin africaine » et « meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest » avec Sa lii Sa Léé. Elle renoue avec le succès en 2003 avec son album en collaboration avec Souleymane Faye : Gawlo et Diego.





Un engagement sur le plan international





Seulement, depuis, les choses ne sont plus comme avant, même si certains de ses tubes comme Kuyy Feugue ont marqué leur époque. Mais ce manque de succès n’entame pas l’engagement de la Diva qui met son énergie dans des causes humanitaires. Ambassadrice de bonne volonté du programme des nations unies pour le développement (Pnud), marraine du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés, Coumba Gawlo est aussi membre du club des Enfoirés et chante pour les pauvres.





En mars 2010, elle mobilise les grandes voix d’Afrique pour un concert au stade Léopold Sédar Senghor. Une initiative dénommée Africa For Haïti pour compatir à la douleur du peuple haïtien frappé par un séisme le 12 janvier 2010. Un concert qui a noté la présence de Koffi Olomidé, Youssou Ndour, Oumou Sangaré, Wasis Diop, Sékouba Bambino, Lokua Kanza, Papa Wemba, Alpha Blondy, Omar Pène, Baba Maal, Aïcha Koné, Idrissa Diop, Ismaël Lo et bien d'autres grosses pointures.





Aujourd’hui, cette voix si captivante est menacée par une maladie qui la contraint au retrait. Du moins provisoirement. De quoi entretenir la flamme de l'espoir chez les Fans.