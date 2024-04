Dakarnave: les travailleurs dénoncent une tentative de mise à mort de la société

Le collectif des sous-traitants de Dakarnave a dénoncé, lors d'un point de presse ce samedi, le "processus liquidation de la société Dakarnave". Une liquidation qui risque de mettre "près de 500 pères de famille en difficulté", d'après Pape Aly Faye le coordinateur dudit collectif.





Le collectif indexe l'ancien ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye, et le directeur général de la Société des infrastructures et de réparation navale, Saliou Sambou. "Prétextant que le contrat qui lie la société Dakarnave à l’Etat du Sénégal arrive à échéance le 24 juin 2024, ces messieurs, de par des manœuvres d’un tout autre âge, dignes d’un sabotage ont voulu octroyer la concession de ce chantier naval sans appel d’offre à une autre société en violation flagrante des règles de passation de marché public", explique Pape Aly Faye.





Ceux qui disent abattre 70% du travail au sein de la société se tiennent prêts à défendre leur outil de travail. Ainsi ils lancent "un appel aux nouvelles autorités et par delà au député du peuple et non moins défenseur des sénégalais spoliés GUY MOHAMET SAGNA, qui s’est déjà impliqué, mais aussi tous sénégalais d’ici et de la diaspora épris de justice,à se joindre à (eux) pour arrêter ce sinistre complot ourdi contre Dakarnave".