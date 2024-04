Décès de Mbaye Sidy Mbaye: Le brillant témoignage d'un "gendarme"





Gendarme à la retraite, Elhadji Mody Diallo a pris sa plume pour rendre un ultime hommage à feu Mbaye Sidy Mbaye. Le défunt journaliste sera inhumé lundi prochain au cimetière de Yoff, d'après notre interlocuteur. Seneweb vous livre le brillant témoignage de M. Diallo sur le défunt serviteur de la presse nationale.









" La Presse endeuillée avec le départ de ce bas monde de notre très regretté Journaliste Mbaye Sidy MBAYE !





Il s'est éteint nuit du 13 au 14/4. Inhumation prévue le lundi 15/4/24 aux cimetières de Yoff après levée de corps à 10 h au Centre Hospitalier Universitaire de Fann. Maison mortuaire sise aux Mamelles sans aucune autre précision.





Élevons des prières pour le repos de son âme. Amen ! Une énorme perte avec la disparition de notre très regretté Mbaye Sidy MBAYE de surcroît un talentueux Journaliste !













J'ai connu cet illustre Serviteur au poste de sécurité de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal actuelle RTS où le Directeur Général était Marcel NDIONE. Elle était située sur le Boulevard de la République face au Théâtre National Daniel SORANO jusqu'à son déménagement au Triangle Sud. De la lignée familiale de feu Babacar Ndéné MBAYE, nom de l' Ancien Secrétaire Général du Gouvernement et ancien Ministre de la Modernisation sous le Magistère du Président Abdou DIOUF. Paix à son âme ! Était de la génération de feu Doudou DIENE- IBA GUEYE et de Mansour SOW.





Longue vie à lui ! Un talent d'hier donc qui vient de tirer sa révérence après avoir rendu d'éminents services à sa Patrie. Le Journalisme est un Métier Para - Artistique dit t-on où chacun à son public. Le défunt avait si bien ses Auditeurs toujours le transistor scotché à l' oreille ! Un homme qui s'était révélé à eux avec une prose oratoire dont lui seul avait le Secret !! L'homme était en effet un Grand Journaliste et un truisme de l' écrire qui avait son propre style. Et le style fait l' homme !





Avec une bonne diction et une articulation de la langue de Molière. Classieux et classique dans ses comportements de tous les jours, avec une mise et un port vestimentaire très élégant.





Compétent, efficace, avec un style qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, se verra à la tête du Conseil de l' Observatoire pour le Respect de l' Éthique et de la Déontologie ( CORED).





Directeur de la Communication. Un "Magicien du Verbe" et Chroniqueur Matinal sur la RFM qui a marqué le Paysage Médiatique avec une très bonne diction comme il en avait à l' époque.





Un dévoué Serviteur !! Un des Doyens et une des Légende de la Presse parlée qui brillait par sa prestance et ses connaissances Journalistiques de Nous quitter !!! Et j'imagine qu'il y aura une foule très nombreuse pour l' accompagner jusqu'à son ultime demeure.





Suis profondément attristé par sa mort !! Dès lors dans cette atmosphère compassionnelle, je présente mes condoléances les plus émues à ses familles, Parents, proches et connaissances. À la Grande de feu Babacar Ndéné MBAYE et à son Mbaye Sidy MBAYE son homonyme. À la Presse écrite - parlée ainsi qu'à l'ensemble du monde Médiatique.





Je m'incline pieusement devant la mémoire de ce Monuments de la Presse. Terre de Yoff où il reposera, sois légère sur lui !! Longue vie à Nous. Elhadji Mody DIALLO toujours aux services de nos Devanciers"