Décès de Seydina Mouhamed Diop à Pikine : la famille réclame justice et menace

La famille de Seydina Mouhamed Diop, mort tragiquement après son arrestation par la police de Pikine, réclame justice. En effet, lors d’un point de presse, ses proches ont exigé que lumière soit faite sur cette affaire. A défaut de quoi, ils vont se faire justice eux-mêmes, menace Daouda Guèye, porte-parole de la famille.





« Par rapport à cette situation dramatique, les cœurs sont lourds. Et, cette colère que nous ne ressentons rien ne peut la calmer qu'une enquête diligentée qui va situer les responsabilités et identifier les assassins et les sanctionner au vu et au su de tout le monde. On n'acceptera pas que cet acte soit escamoté ou bien qu'on essaie de négocier. La seule solution qui peut apaiser la famille du défunt SMD, c'est que la justice soit faite », exhorte-t-il.





Par ailleurs, il menace d’organiser des sit-in à l'intérieur de la police de Pikine, si l’ouverture d’une enquête n’est pas faite dans les jours qui viennent.