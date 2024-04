Décoration des artistes: Le chanteur Elhadji Faye fustige et s’adresse à Diomaye Faye

Plusieurs artistes sénégalais ont été élevés au grade d’officier de l’ordre national du lion par le chef de l’Etat sortant Macky Sall le 30 mars dernier. Mais tout porte à croire tout n'est pas rose. Certains artistes ont été complètement ignorés de la liste des distingués parmi figure le grand chanteur Elhadji Faye l'auteur du célèbre titre "Samina" repris par beaucoup d'autres artistes sénégalais.





Selon Elhadji Faye, il a été écarté de cette liste par certaines personnes qui sont proches du Président Macky Sall à cause de son patriotisme. Toutefois, le chanteur rappelle que le président sortant Macky Sall est coutumier des faits en choisissant toujours ses propres personnes à ce concerne le bien commun. Elhadji Faye a saisi cette occasion pour lancer un message au nouveau président Diomaye Faye pour qu'il rectifie l'erreur que son prédécesseur a commise sur les décorations.





"Je suis vraiment désolé de voir le président sortant Macky Sall décorer mes confrères artistes de ma génération en me laissant en rade. Certaines personnes de la présidence m'ont écarté à cause de mon franc parler sur la situation chaotique du pays sous l'ère Macky Sall." a-t-il fait savoir sur Seneweb.





Le chanteur Hadj Faye pionnier de la musique sénégalaise est né dans une famille de griots. Très vite, il se fait remarquer par ses qualités vocales et ses talents de percussionniste. En 1974, il intègre la formation musicale les Niayes Orchestra. Deux ans plus tard, il continue son ascension en rejoignant La star band de Dakar formation montée par Ibra Kasse, le père de la musique sénégalaise. C'est ainsi qu'a vu le jour le duo entre l’artiste et Youssou N’Dour. En 1977, les deux jeunes talents conscients de leur potentiel décident de former leur propre groupe qu’ils appelleront l’Etoile de Dakar. Le duo enchaîne des concerts, des festivals. Mais les succès ont été freinés par une scission.