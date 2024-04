Découvrez ce nouveau projet de réalité virtuelle : 5th Scape – déjà plus de 215 000 dollars collectés !

Les nouveaux projets cryptos débordant de créativité se multiplient. Les idées sont toujours plus originales les unes que les autres. 5th Scape en fait partie. Il s’agit d’un écosystème AR et VR (Augmented Reality et Virtual Reality). C’est-à-dire réalité augmentée et réalité virtuelle. L’objectif est d’offrir une expérience immersive aux utilisateurs. La prévente de son jeton natif et utilitaire 5SCAPE a été lancée au premier trimestre de l’année 2024. Le 20 mars 2024, le projet a déjà collecté plus de 215 000 dollars. Pourquoi intéresse-t-il autant le public ?

5th Scape : l’essentiel à savoir sur ce nouveau projet

5th Scape fonctionne sur la blockchain Ethereum. L’écosystème bénéficie ainsi de l’interopérabilité offerte par cette technologie. En effet, il est compatible avec toutes les plateformes DeFi qui existent déjà. De ce fait, il peut accueillir d’autres jetons et contrats intelligents, à partir du moment où ceux-ci sont basés sur Ethereum.

5th Scape a pour vision de révolutionner l’industrie de la réalité virtuelle. La plateforme offre ainsi une expérience immersive inégalée à ses utilisateurs. Que ce soit à travers la qualité des contenus, le graphisme ou encore les effets sonores. Plus tard, elle projette aussi de commercialiser des outils technologiques tels que les casques et les chaises VR.

Les jeux disponibles sur 5th Scape

La collection de jeux prévue par 5th Scape s’adresse à une vaste catégorie de joueurs. En effet, vous y trouverez votre bonheur que vous soyez fan d’aventure, de sport ou encore de tir à l’arc. Plus concrètement, voici les jeux disponibles :

· Cage Conquest MMA 3D ;

· Football 3D ;

· Cricket 3D ;

· Thrust Hunter ;

· Archery Master.

La feuille de route du projet

L’équipe fondatrice a prévu un plan de développement bien ficelé. Le déploiement du projet se fera en quatre étapes.

Phase 1 : prévente

Au premier trimestre 2024, la prévente démarre. Cette étape coïncide également avec la formation de la communauté autour du projet. Par ailleurs, le trailer du jeu MMA Cage Conquest est révélé au public.

Phase 2 : lancement et dévoilement des jeux

Le deuxième trimestre 2024 verra le lancement effectif de Cage Conquest. Le projet continue de se développer. Et surtout, le trailer du jeu Epic Arena sera révélé.

Phase 3 : listing de $5SCAPE

Au troisième trimestre 2024, le jeton $5SCAPE sera introduit sur le marché. Il sera listé sur CoinMarketCap (CMC) et Coin Gecko. Il y aura également la révélation du trailer du jeu Immersive Kick Off. Sans oublier l’introduction du jeton sur les plateformes d’échanges décentralisées.

Phase 4 : développement et expansion

Au quatrième trimestre 2024, le public assistera au lancement d'Epic Arena. Par ailleurs, la mise en place d'un fonds privé sera effective. Enfin, la présentation des trailers des jeux Archery Master et Thrust Hunter aura lieu.

Le token natif du projet : 5SCAPE

5SCAPE est donc le jeton natif de l’écosystème 5th Scape. Il s’agit par ailleurs d’un jeton utilitaire. Il permet ainsi d’effectuer diverses opérations :

· Payer l’accès aux services et fonctionnalités premiums proposés sur la plateforme ;

· Obtenir des droits de vote au sein de l’écosystème ;

· Participer à de nombreuses opportunités.

La tokénomique

L’offre totale de 5SCAPE est fixée à 5,21 milliards. Elle est répartie de la manière suivante :

Étape Pourcentage Nombre de jetons 5SCAPE Prévente 80 % 4 164 175 455 5SCAPE Trésorerie et développement 10 % 521 000 000 5SCAPE, dont 4 824 545 5SCAPE dédiés aux airdrops Liquidité 10 % 251 000 000 5SCAPE

L’évolution du cours

Comme il l’a été indiqué précédemment, 5SCAPE est actuellement en phase de prévente. Pour le moment, l’évolution de son cours est donc programmée par les fondateurs du projet. Elle se fera en 12 étapes pour lever, au total, 15 millions de dollars. Retrouvez les détails dans le tableau suivant :

Étapes de la prévente Nombre de jetons $5SCAPE à écouler Prix du jeton Étape 1 668 millions 0,00187 $ Étape 2 581 millions 0,00215 $ Étape 3 504 millions 0,00248 $ Étape 4 438 millions 0,00285 $ Étape 5 382 millions 0,00327 $ Étape 6 332 millions 0,00376 $ Étape 7 288 millions 0,00433 $ Étape 8 251 millions 0,00498 $ Étape 9 218 millions 0,00572 $ Étape 10 189 millions 0,00658 $ Étape 11 165 millions 0,00757 $ Étape 12 143 millions 0,00870 $

Les avantages de détenir des jetons 5SCAPE

Les détenteurs de la cryptomonnaie 5SCAPE bénéficient de nombreux avantages intéressants. Ci-dessous les détails.

Accès gratuits aux fonctionnalités de base de l’écosystème

Les détenteurs de 5SCAPE bénéficient d’un accès gratuit à vie aux fonctionnalités de base de l’écosystème. Il peut s’agir de jeux, de contenus éducatifs, de films ou encore d’animations. Bien évidemment, ils pourront profiter des offres premiums en payant avec leurs jetons 5SCAPE. Le projet a pris en compte les besoins et les facultés de tout le monde.

Des réductions sur les produits

Les détenteurs de 5SCAPE profitent de réductions exclusives sur tous les produits proposés par 5th Scape. Et ce, qu’il s’agisse de jeux, d’outils pédagogiques ou encore des diverses animations.

Un fort potentiel de croissance sur le long terme

D’une part, l’offre totale est limitée à 5,21 milliards 5SCAPE. Cela permet de maintenir la valeur de la cryptomonnaie sur le long terme. D’autre part, celle-ci est associée à un projet innovant et attractif. Elle devrait donc attirer l’attention de beaucoup d’investisseurs. Cette situation devrait être à l’origine d’une augmentation constante du prix du jeton.

Les facteurs qui influencent le cours 5SCAPE

Une fois la prévente terminée, le jeton sera lancé sur les exchanges. L’évolution de son prix dépendra alors de plusieurs facteurs internes et externes. Parmi eux :

· L’intérêt du public : la loi de l’offre et la demande joue un rôle important dans l’évolution du cours d’une cryptomonnaie. Plus elle attire le public, plus son prix augmente.

· La fiabilité du projet : les investisseurs se lassent rapidement des projets qui stagnent, qui n’atteignent pas leurs objectifs. 5th Scape doit donc respecter sa feuille de route pour assurer l’évolution positive du cours 5SCAPE.

· Les actualités concernant le projet : le lancement d’un jeu, la sortie d’une nouvelle fonctionnalité ou encore une éventuelle polémique auront un impact important sur le cours de la cryptomonnaie.

· L’état global de l’univers crypto : un bear market ou un bull market peuvent avoir une influence sur le cours de cette cryptomonnaie.

· La concurrence : le lancement d’un écosystème concurrent risque de faire baisser la popularité de 5SCAPE. Toutefois, un plan solide et des fonctionnalités innovantes lui permettront de garder sa place de leader sur le marché en toutes circonstances.

Comment acheter la cryptomonnaie 5SCAPE ?

Vous aussi, vous êtes convaincus que le projet 5th Scape a du potentiel ? Dans ce cas, c’est peut-être le bon moment pour investir dans la cryptomonnaie 5SCAPE ! Vous vous donnerez ainsi la chance de faire appel aux fonctionnalités de l’écosystème. Vous profiterez aussi des meilleurs prix, car étant donné l’intérêt que portent les investisseurs sur le projet, son prix pourrait augmenter en flèche dès son lancement sur marché. Découvrez alors comment acquérir 5SCAPE dès maintenant.

Se rendre sur 5th Scape

Pour l’instant, vous devez passer la plateforme 5th Scape pour acheter des $5SCAPE. Ces derniers étant encore en phase de prévente. De ce fait, la première étape de votre acquisition consiste à vous rendre sur le site officiel ici.

Remplir le formulaire d’achat

Une fois sur le site, cliquez sur “Acheter”. Vous devez ensuite remplir le formulaire d’achat. Pour ce faire :

· Sélectionnez un mode de paiement : ETH, USDT, BNB, CARD, ou encore Matic.