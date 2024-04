Accident mortel à Yoff : le film de l’accident, les premiers éléments de l’enquête

Ce lundi, un accident a fait deux morts et un blessé, sur la route de Yoff. D’après Libération, le drame s’est produit vers 04h30 du matin sur l’autoroute Seydina Limoulaye, impliquant un véhicule particulier de marque Hyundai Sonata :



« Le conducteur, un nommé S. Mboup, a perdu le contrôle de la voiture, circulant dans le sens Aéroport Léopold Sédar Senghor - Patte d’Oie, suite à l’éclatement de la roue arrière. Il a ensuite fait une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux » avant « de finir sa course sur un camion frigorifique garé dans un parking situé sur le bas côté de la chaussée. »



La source indique que le chauffeur s’en est sorti avec des blessures. Moins chanceux, les deux autres passagers sont morts sur le coup. Il s’agit de S. S. Diagne (26 ans) et P. Diakhaté (22 ans), précise le quotidien d’informations.