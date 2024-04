Discours "tendancieux" de Tahirou Sarr : Le CORED met en garde les médias

Président du mouvement nationaliste sénégalais et membre de la coalition Diomaye Président, Tahirou Sarr fait parler de lui pour son discours contre les étrangers vivant au Sénégal. Cependant, le CORED (Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias) s'étonne de voir que malgré ce discours tendancieux, le sieur Sarr est de plus en plus invité par les médias. Ce qui a poussé l'instance à lancer une mise en garde. Voici leur communiqué.





"Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) constate que Monsieur Tahirou Sarr du Mouvement nationaliste sénégalais, connu pour son discours public tendancieux sur les étrangers vivant au Sénégal et l'immigration, bénéficie d'une présence médiatique de plus en plus marquée.