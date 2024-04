Douanes Sénégalaise : Saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 05 milliards CFA à Goudomp

Ce mardi 16 avril 2024, le Poste des Douanes de Tanaff, dans la Région de Kolda, a réalisé une saisie exceptionnelle de devises en billets noirs d’une valeur totale de cinq (05) milliards de francs CFA. Cette opération intervient seulement 48 heures après une saisie record de cocaïne à Kidira, dans la Région de Tambacounda.





Selon le communiqué de la direction des douanes, l’exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours a permis aux agents des Douanes de Tanaff d’appréhender quatre individus dans une auberge à Goudomp.





Parmi eux, renseigne la note, deux sont de nationalité sénégalaise et deux de nationalité étrangère. Ces individus étaient en possession de quatre millions en coupures de 50, 10 et 200 dollars, quatre millions en coupures de 500, 200 et 100 euros, ainsi que deux cent millions en francs CFA. Ils étaient sur le point de procéder au lavage de ces billets contrefaits.