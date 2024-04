Dr. Laurent Bonardi plaide pour la création d’un Institut national de reconversion professionnelle

Pour le Dr. Laurent Bonardi, spécialiste sénégalais en éducation et politiques éducatives reconnu internationalement, plaide pour la création d’un Institut national de reconversion professionnelle.



Dans un contexte sénégalais marqué par une économie en évolution, une transition vers des secteurs d'activité diversifiés et face à des défis tels que le chômage et le sous-emploi, la reconversion professionnelle me semble être d’une importance significative. C'est dans ce contexte que l'idée d'un Institut national dédié prend tout son sens. Un tel institut jouerait un rôle crucial dans l'accompagnement des citoyens dans leur transition de carrière, en leur offrant des services adaptés à leurs besoins et aux réalités du marché de l'emploi sénégalais, en tenant compte des priorités nationales et des opportunités émergentes.



Les services proposés par cet institut seraient :



-Le conseil en orientation professionnelle : évaluation des compétences, intérêts et aspirations professionnelles.



-L’analyse en continu des tendances du marché du travail pour identifier les secteurs en croissance et les compétences recherchées.



-En collaboration avec les universités et les écoles de formation, la création de programmes adaptés aux besoins du marché du travail, incluant des compétences techniques, des soft skills et des formations spécifiques à certains secteurs.



-En collaboration avec des entreprises, la conception de programmes de formation spécifiques répondant à leurs besoins en matière de recrutement et de développement de compétences.



-La coordination de la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faciliter la transition professionnelle tout en valorisant les parcours. En effet, une reconversion professionnelle doit tenir compte tant des expériences antérieures que des objectifs de reconversion.



-L’assistance à la recherche d’emploi (accompagnement dans le processus de candidature, préparation aux entretiens…) avec un suivi personnalisé tout au long du parcours de reconversion, avec des conseillers dédiés pour aider les participants à surmonter les obstacles et à rester motivés.



-L’animation d’antennes régionales pour assurer un maillage du territoire national et donc l’égalité d’accès à ce service.



Dans une dynamique de culture du résultat, l’Institut de reconversion professionnelle devrait rendre compte de son action en se basant sur des indicateurs tels que le taux de placement, le taux de rétention en emploi et la satisfaction des participants.



En conclusion, la création d'un institut de reconversion professionnelle au Sénégal représenterait une réponse appropriée (pas la seule bien sûr) aux défis rencontrés par de nombreux citoyens sur le marché du travail. Face à un contexte économique en mutation et à des besoins croissants en compétences nouvelles et adaptées, un tel institut jouerait un rôle essentiel dans la transformation des parcours professionnels et la promotion de l'employabilité.



En encourageant la reconversion professionnelle, non seulement nous répondrions aux besoins individuels des travailleurs en quête de nouvelles opportunités, mais nous pourrions contribuer également à construire une société plus dynamique et adaptée aux défis du XXIe siècle.