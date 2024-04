Écroué au Sénégal pour séjour irrégulier : Le blogueur guinéen accusait un administrateur civil de coucher avec la femme d'un ancien ministre

Écroué au Sénégal pour séjour irrégulier : Le blogueur guinéen accusait un administrateur civil de coucher avec la femme d

Le blogueur guinéen, Djibril Agil Sylla, n'est pas encore au bout de ses peines. Placé sous mandat de dépôt hier pour séjour irrégulier, l'activiste incriminé sera jugé le mardi 16 avril au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a appris Seneweb.





Dans un de ses lives sur les réseaux sociaux, Djibril Agil Sylla avait accusé son compatriote Kerfalla Camara KPC d'avoir entretenu des rapports sexuels avec la femme d'un ancien ministre. L'administrateur civil, bien connu dans son pays, a déposé une plainte à la Division spéciale de cybersécurité, par le biais de son avocat contre son accusateur.





Seneweb vous livre le contenu de la lettre adressée au chef de cette unité d’élite de la police nationale du Sénégal.





"Monsieur le Commissaire, Chef de la Division de la cybercriminalité







OBJET: Plainte contre le dénommé Djibril AGI LE KING 224, demeurant à Dakar, titulaire et utilisateur des comptes Facebook dénommés Agi Le King 224 et Agi TV Officiel, et du compte Tiktok dénommé @agi.tv.officiel.





Monsieur le Commissaire,





D'ordre et pour le compte de Monsieur Kerfalla CAMARA KPC, né le 8 mars 1970, Adminstrateur civil, de nationalité guinéenne, demeurant à Lambandji, commune Ratoma, Conakry, Guinée, mais élisant domicile chez Maître Ndèye Anta MBAYE, Avocate à la Cour, 65, Rue Vincens, Dakar Plateau.





J'ai l'honneur de vous exposer :