Emigration clandestine : 3000 Sénégalais arrivés sur les côtes espagnoles en 48 heures, 500 morts chiffrés

Arrives de Migrants en Espagne





Ce sont des chiffres donnés par l’Ong Otra-Africa qui cite des médias espagnols. Président de cette association internationale, Souleymane Aliou Diallo a déclaré que 3000 Sénégalais ont débarqué par pirogue sur les côtes espagnoles en 48 heures. Mieux, il annonce que 500 migrants ont péri en mer.





« Sur les 16 000 émigrants, on parle de 3000 Sénégalais. Je pense que polémiquer avec les partenaires au développement n’est pas important. Aujourd’hui concentrons-nous ensemble pour endiguer ce fléau », a-t-il soutenu sur Rfm matin, ce lundi 16 novembre.