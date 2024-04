En 2024, l’ADM entend poursuivre la recherche de financements au profit des collectivités territoriales

Dans la continuité des activités mises en œuvre en 2023, l’Agence de Développement municipal (ADM) entend se déployer davantage pour la recherche de financement au profit des collectivités territoriales et contribuer ainsi au renforcement de leur gouvernance, de leur attractivité et de leur compétitivité. En effet, dans le cadre du PACASEN, l’accent sera mis sur la formulation du Financement Additionnel dont l’entrée en vigueur est prévue durant le dernier trimestre de l’année 2024 qui coïncide avec la clôture du Financement Initial. Ces travaux préparatoires pour la phase transitoire de 2 ans seront l’occasion de mener un plaidoyer auprès des autorités pour l’adoption de la proposition de réforme des fonds de dotation et la vulgarisation des textes sur l’intercommunalité. Enfin, il est prévu de mettre en place des équipes mobiles de coaching territorial continu en relation avec les ARD pour un accompagnement plus rapproché.





Avec le PROGEP 2, les interventions seront orientées vers les travaux de réalisation d’ouvrages de drainage, d’aménagement de voiries et bassins dans le bassin versant de Mbeubeuss, ainsi qu’aux travaux confortatifs, à la finalisation des travaux de la phase d’urgence du bassin versant de Mbao qui devraient démarrer au début du second semestre 2024. Il s’y ajoute la mise en place d’un dispositif d’entretien des ouvrages et de pompage pour l’hivernage 2024 pour les zones où les travaux n’ont pas encore démarré.







S’agissant du SERRP, l’Agence s’attèlera à la poursuite et à l’intensification des travaux de construction (logements, équipements sociaux, PIC et PROSE) dans le courant de l’année 2024.







En ce qui concerne le PPCS, il est prévu de finaliser les activités résiduelles en vue de la clôture dudit projet. En outre, des ateliers seront organisés pour partager avec le grand public les modalités d’entretien et de maintenance de l’ouvrage, former les acteurs sur les enjeux et risques côtiers et, les résultats du suivi scientifique du littoral Saint-Louis.