EXCISION, Une praticienne se confie à Seneweb: « L'excision est la seule chose qui peut freiner ce désir sexuel chez la fille afin d'éviter ... »

Une exciseuse témoigne

Seneweb a pu entrer en contact avec une vieille dame qui pratique l'excision comme métier. Dans l’anonymat, cette praticienne âgée de 76 ans nous explique un peu plus sur cette pratique. Même si l’excision est bannie dans nos sociétés modernes, cette femme pense que cette pratique “est une sunna, une recommandation divine”





En quoi consiste votre métier ?





Mon métier consiste à exciser les jeunes filles de mon village et des villages environnants et moi-même qui vous parle je suis excisée ainsi que tous mes enfants.





Depuis quand vous pratiquez l’excision ?





J'ai débuté ce métier à l'âge de 60 ans. Je l'ai hérité de ma mère. Je le fais chez moi, mais en cachette parce qu’on dit que la loi l'interdit.





Tantôt, vous avez dit que vous excisez les filles en cachette parce que la loi l’interdit. Alors, pourquoi vous continuez d’exercer ce métier tout en sachant que la loi l’interdit ?





C’est vrai que la loi l’interdit, mais ici dans notre village, nous sommes toujours attachés à cette pratique. Je le fais avec amour et en faisant ça, je rends service à Dieu. Je le fais avec conscience tranquille. Parce que ça fait partie de nos valeurs traditionnelles. En plus l’excision ce n’est pas quelque chose de méchant, comme le pensent beaucoup. Les conséquences dont on parle, ce n’est pas toutes les filles ou toutes les femmes excisées qui les subissent. C'est juste une partie. Il ne faut pas généraliser, il y a des femmes excisées qui ressentent plus de plaisir sexuel que des femmes non excisées. Il y a des filles qui ne sont pas excisées et qui ne ressentent pas de plaisir sexuel. Cela ne dépend pas de l’excision. L’excision n’empêche en rien le plaisir sexuel. Moi, presque toute ma famille est excisée, mais nous n'avons aucun problème. J’ai excisé pas mal de filles dans ce village qui aujourd’hui sont devenues des femmes et gèrent leurs foyers sans aucune contrainte et elles ont été excisées. Que les gens cessent de bannir cette pratique ancestrale que nous ont laissé nos parents. Ça fait partie de notre culture, de notre tradition et même de notre religion. Il n'y a rien de grave à être excisé. Au contraire, une fille excisée est plus propre qu'une fille qui n'est pas excisée parce qu’une ne fille qui n'est excision, son appareil génital est sale parce que les lèvres de son clitoris grandissent au fur et à mesure. Celles qui ne sont pas excisées savent bien de quoi je parle. Autre chose encore, une fille qui n'est pas excisée aura trop d'appétit sexuel, et quand l'envie est forte, elle ira forcément chercher un homme pour entretenir des relations sexuelles. L'excision est la seule chose qui peut freiner ce désir sexuel chez la fille afin d'éviter les grossesses précoces et préserver sa virginité. Quand la fille est excisée, elle ne pense pas à cela. Même si un homme s'approchait, l'appétit sexuel est coupé. Elle ne va rien faire. L'autre aspect, quand une fille n'est pas excisée, vous prépare à manger c'est "Haram", même quand elle vous donne à boire, c’est "Haram"(pour dire que c’est puni par la religion). Ce n’est pas moi qui l'ai dit, c'est la religion qui l'a dit. L’excision est recommandée par la religion. Je vous défie d'aller demander à qui vous voulez. En tout cas, nous n'allons pas laisser nos valeurs traditionnelles. Ici jusqu'à présent, on excise nos filles, mais elles n'ont aucun problème. En résumé je pratique l’excision juste pour sauver les filles et non les violenter.





Comment vous procédez pour exciser une fille ?





Bon, je ne sais pas comment les autres le font. Mais moi je maitrise bien ce que je fais et je le fais avec beaucoup de professionnalisme. Je prends en considération surtout la santé et le bien-être de l’enfant en respectant l’hygiène et la propreté. J’utilise des lames neuves et des ciseaux que je change après chaque opération d’excision effectuée. Les parents même reconnaissent que je respecte les règles d'hygiène, c’est pourquoi dans le village, tout le monde vient vers moi s'il s’agit d’exciser sa fille. Après l’excision également, Je suis la fillette jusqu'à sa guérison totale avec des soins et un traitement médicalisé comme les antibiotiques qu’on utilise le plus souvent. Je n'ai jamais eu d'accident sur ça. Par contre, il y en a certaines qui le font dès la naissance de l’enfant à l'aide des ongles. C'est -à- dire, à l'aide des ongles, elles coupent le clitoris du bébé parce qu’ils disent que là ça ne ressent pas trop étant donné que le corps de l’enfant est fragile. Mais moi ça ne me dit pas. Ma conscience ne permet pas de le faire de cette manière parce qu’à cet âge-là c’est encore très tôt et c’est très risqué.





Vous excisez les filles à partir de quel âge ?





Les fillettes qu’on m’amène sont généralement âgées entre 2,3 et 4 ans. En pratique, on le fait à bas âge pour éviter que l'enfant ait des souvenirs. Chaque mois je regroupe à peu près 15 filles pour les exciser ensemble. Mais ce que je gagne importe peu. De toute façon je le fais avec amour et en le faisant je rends service à ma communauté et à Dieu.





Le combat des féministes et des organisations pour l’abolition de l’excision au Sénégal, vous en dites quoi ?