Fête de l’indépendance : Déthié Fall rend hommage aux forces de défense et de sécurité

Le Sénégal s’apprête à célébrer les 64 ans de son accession à l’indépendance. À la suite du président de la République Bassirou Diomaye Faye, Déthié Fall a, lui aussi, adressé un message à la population sénégalaise via ses plateformes sociales.





« J'adresse mes hommages et mon profond respect à nos forces de défense et de sécurité pour leur rôle nodal dans la préservation de l'intégrité du territoire et la construction de la Nation », peut-on lire dans un post Facebook du président du parti républicain pour le progrès (PRP).





Il a saisi l’occasion pour adresser ses vœux de « grand succès » au Président de la République du Sénégal, Chef Suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'à son Premier ministre, Ousmane Sonko.