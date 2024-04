Fête de l’indépendance : Les temps forts de la célébration à Kaffrine

Ce jeudi 4 avril 2024, le Sénégal commémore l'an 64 de son indépendance. Pour l’occasion, la ville de Kaffrine s’est parée de fierté et de patriotisme pour célébrer l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Sous le thème inspirant « Les forces armées au cœur de la cohésion nationale », cette journée a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs à l’esplanade de la sphère administrative de la région.





Le gouverneur El Hadj Bouya Amar, dans sa prise de parole, a remercié l’ensemble de la population de Kaffrine, à l’occasion de la première fête de l’indépendance qu’il préside depuis sa nomination en novembre dernier. Il a profité de la cérémonie pour féliciter le nouveau président de la République et lui renouveler son engagement et sa loyauté à travailler avec lui pour le développement des politiques publiques dans la région.