Fête de la Korité à Saint-Louis : Mansour Faye lance un appel à l'unité pour la construction du Sénégal

Le maire de Saint-Louis a prié à la grande Mosquée du quartier Nord. Après la prière, s’adressant à la presse, il a félicité le nouveau gouvernement.







« En cette période de l'Eid, je saisis l'opportunité pour féliciter une fois de plus, les nouvelles autorités, à savoir Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, le premier Ministre ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, en leur souhaitant une réussite pleine et entière dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par le peuple sénégalais. Je tiens également à féliciter l'imam Ratib, Ahmed Tidiane Diallo, pour son sermon inspirant et puissant, qui devrait contribuer à apporter une guidance bien nécessaire à la population sénégalaise, les encourageant ainsi à suivre le droit chemin et à aspirer au meilleur pour l'avenir », a déclaré Mansour Faye.





Dans le contexte actuel, poursuit-il, il est primordial que chaque individu s'engage à suivre la voie de la rectitude dans la construction de notre nation.





« En tant que maire de la commune de Saint-Louis, je m'engage, comme je l'ai toujours fait, à œuvrer dans cette dynamique afin de créer un environnement sain et prospère, où il fait bon vivre, en favorisant l'unité des cœurs et des esprits. Nous avons une fois de plus prié pour la réalisation de tous nos vœux, dans l'intérêt du bien-être de nos concitoyens", a formulé le maire qui a souhaité une réussite aux nouvelles autorités. Il croit que c'est ensemble que nous pourrons travailler à élever le Sénégal, dans l'intérêt supérieur de tous nos compatriotes. "Nous exprimons notre entière disponibilité à accompagner et à travailler en collaboration, car ces missions sont cruciales pour l'avenir de notre nation », a ajouté l’édile de la ville tricentenaire.