Gestion de la crise Covid : Christophe Yvetot souligne les succès de l’Afrique

L’’Afrique a mieux résisté au Covid que les pays industrialisés notamment européens. Pourtant, les prévisions étaient alarmistes pour le continent.





« Tout le monde se pose la question aussi pourquoi cela s’est si bien passé ». C’est la réponse de Christophe Yvetot, invité du “Jury du dimanche” sur iRadio.