Infrastructures, transports terrestres et aériens : Le SYNATRACS interpelle la tutelle sur les difficultés du secteur

À peine nommé, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, est interpellé par le Syndicat national des travailleurs de l’aviation civile du Sénégal (SYNATRACS).

"Les travailleurs de LAS (LIMA-AIBD-SUMMA) gestionnaire de l’aéroport de Diass, sont confrontés à des conditions de travail inadéquates et difficiles qui entraînent de nombreux départs volontaires depuis l’ouverture de l’aéroport.

Nous notons des formations insuffisantes et inadaptées très inférieures au budget de formation, alors que le besoin est présent ; des promotions taillées sur mesures pour certains travailleurs qui sont proches de la direction générale et du syndicat qui soutient la direction générale quelles que soient les décisions qu’elle prend", liste El Hadj Fall, président du Syndicat national des travailleurs de l’aviation civile du Sénégal (SYNATRACS).





Il poursuit : "il y a certains travailleurs qui occupent des postes au-dessus de leurs capacités techniques, ce qui entraîne un frein au développement des activités de ce secteur. La réalisation et l’effectivité des 5 % du capital de LAS accordés par l’État aux travailleurs de LAS depuis l’ouverture de l’aéroport de Diass. L’ancienne ministre des Transports aériens, Maimouna Ndoye Seck, avait demandé la liste des travailleurs de LAS. Certains syndicalistes de LAS ont tergiversé et avaient retardé de s’exécuter.

C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui la prise en compte effective de nos 5 % et les dividendes à rappeler depuis l’année 2018, première année d’exploitation de LAS. Nous demandons également cinq années de rappel de paiement de nos dividendes aux travailleurs de LAS et deux postes aux Conseil d’administration de LAS. Enfin, nous demandons à signer un contrat identique à celui de l’ASECNA et ses employés, contrat auquel les travailleurs des AANS, de ADS se sont toujours référés et dont les activités ont entraîné le financement de l’aéroport de Diass."





Le syndicat invite leur nouveau ministre à soutenir et appuyer l'effectivité des 5 % du capital de LAS, à éliminer le favoritisme insupportable.





"Nous invitons notre tutelle à faire de l’aéroport de Diass non pas un hub de slogan, mais un véritable hub sous-régional", invite le SYNATRACS.