Kaffrine : les attentes des éleveurs face au vol de bétail et à la pauvreté

Le vol du bétail est un phénomène récurrent observé quotidiennement à Kaffrine. C'est une des préoccupations des citoyens surtout des éleveurs. Ces derniers ont mal au cœur de voir leurs biens subtilisés par des voleurs, sans qu’il n’y ait une juste réparation à la hauteur du préjudice subi.



Les éleveurs “souffrent énormément, car l’agriculture a dominé le secteur de l’élevage, et nous attendons du prochain président de la République, une organisation du secteur, plus d’accès au foncier, plus de forage et plus d’espace pour notre cheptel”, a déclaré Demba Ba, président de la Maison des éleveurs de Birkelane, un département de la région de Kaffrine.



Pour ce faire, les éleveurs proposent au président de la République d’intégrer, sur cette question, les différentes mesures prises lors de la Journée nationale de l’élevage de 2017 dans le Code pénal.



Ils réclament une meilleure prise en charge de leurs doléances afin de les aider à combattre le fléau du vol de bétail.