Kaolack 3e au classement PACASEN : l'équipe municipale exprime sa satisfaction et détaille ses réalisations

Suite à son classement à la troisième place des communes du Sénégal pour ses performances, l'équipe municipale de la commune de Kaolack a exprimé sa satisfaction et apporté des précisions sur certains points. Sous la direction du Maire Serigne Mboup, elle ambitionne d'élever la barre des réalisations et de collaborer étroitement avec le nouveau régime.





Après la publication des résultats du Programme d'Agglomération des communes du Sénégal (PACASEN), l'équipe municipale de Kaolack, dirigée par le Maire Serigne Mboup, a fait part de sa satisfaction concernant son bilan. Le Secrétaire général, Mbaye Ngom, s'est félicité de la position de la commune dans ce classement établi par l'État du Sénégal pour soutenir les communes. Un financement de 1,5 milliard de francs CFA sera attribué à Kaolack, dont 500 millions dédiés à l'assainissement et 700 millions pour le revêtement des écoles.





« Malgré les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de son programme axé sur le 3S (Setal, Suxali, Sam), le Maire Serigne Mboup a su relever les défis de l'insalubrité, de l'éclairage public, la construction du poste de santé de Fass Cheikh Tidiane et la réhabilitation de dix autres postes de santé. Nous pouvons ainsi lister la digitalisation de l'état-civil, les opérations pré-hivernales, le curage des canaux d'évacuation d'eau pluviale, des opérations de saupoudrage, la construction de la route pharmacie Mbosse/Nietty-Gouy, le soutien aux foyers religieux et une subvention aux Daaras d'un montant de 22 millions FCFA. Le renforcement de la politique d'inclusion sociale et la réfection du bâtiment administratif. Toutes ces réalisations sont ponctuées par une gestion transparente de nos finances. Ce qui nous a valu le satisfecit de la Cour des comptes à travers les programmes PACASEN, avec un classement de la commune de Kaolack en troisième position au niveau national », a énuméré et s'est félicité le Secrétaire général.





Transparence dans la gestion municipale





Selon M. Ngom, dans la gestion de la municipalité, l'équité et la transparence constituent le modèle de gestion du Maire Serigne Mboup en matière d'accès aux informations. Il note « qu'en se basant sur les principes de bonne gouvernance, les sessions municipales sont diffusées en direct à travers les médias. Une innovation majeure du Maire Serigne Mboup à Kaolack et même à l'échelle nationale. De plus, il est possible pour tout citoyen souhaitant le faire d'obtenir une copie du budget et des différentes délibérations », a souligné le Secrétaire général.





M. Ngom a rappelé que le budget de la commune de Kaolack, depuis l'arrivée du Maire Serigne Mboup à la tête de la mairie, s'est établi de manière inclusive et participative et a doublé, passant de 4 milliards à 8 milliards de francs CFA en deux ans.





« Cette gestion rigoureuse et transparente, associée à un pointage électronique des travailleurs municipaux, pousse certains à des actes de sabotage des services comptables, ce qui a causé le retard des salaires du mois de mars. Heureusement, grâce à l'ingéniosité de certains agents, cela a été rétabli. Il faut également signaler que ces mêmes agents observent un mouvement de grève depuis deux ans, sans ponction de salaire », dénonce le Secrétaire général Mbaye Ngom.





Gestion foncière





Concernant la gestion foncière, le Secrétaire général Mbaye Ngom souligne que le Maire Serigne Mboup a mis en place une commission de recensement des affaires domaniales, composée de l'ensemble des services déconcentrés compétents en matière foncière : DSCOs, services du cadastre et des impôts, urbanisme, etc. Un programme de recensement de l'ensemble du foncier, bâti et non bâti, a été lancé. M. Ngom a révélé qu'à l'issue de ce recensement, « l'état des lieux révèle une situation catastrophique ». Il cite l'exemple de la plainte déposée contre certains responsables politiques par l'ancienne équipe municipale, une plainte confirmée par la nouvelle équipe dirigée par le Maire Serigne Mboup afin de rétablir l'assiette foncière de Kaolack.





« Il convient de noter que ces mêmes responsables politiques agissent dans l'ombre et manipulent certains activistes pour saper la gestion municipale; cependant, c'est peine perdue. Car tous les Kaolackois de bonne foi témoignent des résultats tangibles du Maire Serigne Mboup et de son équipe. Dans cette dynamique, un vaste programme communal est en préparation », a-t-il annoncé.





Perspectives de la municipalité





Face à la presse, le Secrétaire général Mbaye Ngom a dévoilé une feuille de route pour les perspectives. Il a annoncé la création de bureaux d'état civil décentralisés dans les quartiers, la construction de logements pour les sages-femmes dans les postes de santé, le revêtement des écoles et des principales artères de la commune, l'achèvement du programme d'éclairage public, le démarrage des travaux publics communaux et la construction de nouveaux cimetières musulmans et chrétiens.