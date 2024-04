Keur Moussa : Une société immobilière met en sursis une exploitation agricole employant 1000 personnes

L’existence d’une ferme agricole de 90 ha, avec un millier d’emplois, dans le village de Thiambokhe, dans la commune de Keur Moussa (département de Thiès), est menacée de disparition par une société immobilière, la Société Nouvelle Ville (SNV)». Autrement dit, la Société Qualité Végétale (QVS) est en sursis.





La Société Qualité Végétale (QVS) exploite 110 ha de terres agricoles. Elle emploie plus de 1.000 personnes et contribue à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Elle a respecté toutes les normes administratives. C’est sur la base d’un protocole d’accord en date du 7 juin 2019, avec la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS), pour la mise en valeur agro-forestière d’une partie de la forêt classée de Thiès et valable pour une durée de 5 ans renouvelables qu’elle a démarré ses activités. « Ce délai nous a permis d’aller chercher des partenaires pour mener à bien l’exploitation de ces terres. C’est ainsi qu’un investissement de plus de 4,8 milliards de F CFA a été consenti pour la construction de forages, de bassins de rétention pour permettre l’irrigation », a informé Mbaye Seck, Directeur technique de la ferme.





Mais un conflit foncier entre QVS et la Société Nouvelle Ville (SNV) risque de tout remettre en cause. Et pour cause, la SNV réclame, sur la base d’un décret d’attribution qui date de 2022, la paternité de 90 ha sur les 110 exploités par QVS. La société immobilière veut construire des logements dans une zone classée sans la réalisation d’une étude d’impact environnemental.





Le décret dont il est question ne contiendrait aucune coordonnée indiquant l’appartenance administrative du site. Pourtant la société immobilière a paradoxalement obtenu une autorisation de lotir. Il s'y ajoute que selon le décret, le site est dans l’aire géographique du département de Mbour, alors qu’il se situe en réalité dans la commune de Keur Moussa, département de Thiès et précisément dans la zone du village de Thiambokhe. D’ailleurs, l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), qui a établi la carte de localisation du site et a confirmé qu’il se trouve effectivement dans la commune de Keur Moussa, ce qui a été attesté par le schéma cadastral, avec le Numéro d’Identification Cadastral 0722030312300001.





Selon certains, la SNV a déjà usé d’un forcing, avec l’assistance des forces de l’ordre, pour s’accaparer de 45 des 90 ha en question, alors que les semis avaient commencé et une pépinière a même été détruite lors de cette opération. Cette récupération des superficies s’est répercutée sur les rendements. Et si la Société Nouvelle Ville met à exécution sa menace de prendre 45 autres hectares se désole-t-il, cela se traduira par la perte d’environ un millier d’emplois. « Il appartient maintenant à l’Etat d’arbitrer, pour qu’une solution pérenne soit trouvée, d’autant plus que c’est l’Etat a, en toute transparence, mis ces terres à la disposition de QVS, pour une durée de 25 ans. Nous avions lancé un appel à l’endroit du Président de la République sortant, pour qu’il contribue à trouver des solutions à ce litige », ont alerté les responsables de la société d’exploitation agricole.