Korité à Koungheul : L’imam de la grande mosquée prie pour une paix durable et invite à la solidarité





Après la fin du mois béni de Ramadan, les fidèles musulmans ont pris part à la prière de l’Eid el Fitr. La fête de la Korité a été célébrée ce mercredi 10 Avril 2024 dans la capitale du Bambouck. Le Préfet du département Ousmane Niang accompagné d’une forte délégation s’est déplacé pour l’occasion à la grande mosquée de Koungheul.















La korité a été célébrée ce mercredi partout au Sénégal. A Koungheul, les fidèles musulmans ont pris part à la prière de l’Eid el Fitr avec beaucoup de solennité et de gaieté. Durant son prêche, l’Imam Moustapha Diop de la grande mosquée de Koungheul est revenu amplement sur les bienfaits et les avantages du Ramadan. « Le Ramadan est un mois d’abstinence et de prière pour les musulmans. C’est un mois plein de bonnes choses», a-t-il rappelé tout en préconisant l’amour entre les musulmans et l’entraide.









Dans son discours, l’Imam à rappelé que le mois de Ramadan doit être un moyen pour les musulmans de pérenniser les bonnes actions car c’est le seul moyen qui justifie qu’Allah accepte le jeûne. “ Il faut éviter le mensonge”, a-t-il conseillé. Toujours dans son entreprise de prêcher la parole de la religion, l’imam invite à faire sortir le zakatoul fitr qui purifie le jeûne et rectifie les erreurs du musulman.