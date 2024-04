Korité et Développement du Sénégal : Dr Babacar Diop invite les Sénégalais à faire bloc autour du Président Diomaye

Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop a bien apprécié la teneur du sermon de l’imam Ratib Tafsir Babacar Ndiour. L’édile de la ville estime que le guide religieux est toujours égal à lui-même et son message est actuel et nous interpelle à tous les niveaux.





«Nous, les autres philosophes, nous disons que la justice est la première vertu des institutions sociales. L'imam n'a cessé de rappeler que la justice est la vertu la plus achevée, comme l'injustice, aussi, est le vice le plus achevé », a commenté le président du parti Forces Démocratiques et Sociales du Sénégal FDS-Les Guelwaars, Babacar Diop.









Le docteur Babacar Diop rappelle qu'«un dirigeant doit être vertueux, parce que c'est la justice qui garantit la stabilité, aussi la paix sociale».





Le maire a profité de l'occasion pour saluer la Oummah, prier pour elle mais aussi pour «un monde de paix, de stabilité et de sécurité».





Le maire de Thiès a salué notre beau, vaillant, grand peuple, le peuple sénégalais, et les nouveaux dirigeants. Il souhaite que « Dieu puisse leur donner la force, la clairvoyance de conduire le Sénégal vers la prospérité et la dignité ». Ce membre de la Coalition Diomaye Président appelle à la mobilisation de tout le monde pour le développement du Sénégal. « Tout le monde est interpellé. Aujourd'hui, les élections sont derrière nous, Macky Sall n'est plus là. Je pense que tout le Sénégal doit être mobilisé, tous les Sénégalais, pas simplement la classe politique, pas simplement le Président de la République ou son premier Ministre ou son gouvernement, mais tout le Sénégal, tous les Sénégalais, parce que le développement est collectif», a insisté le maire.









Il a également sollicité les prières des populations de Thiès afin que le Tout-Puissant l’aide à parachever les grands chantiers.