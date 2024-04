Korité : Keur Mame El Hadj Ndiéguene invite à assainir l’environnement

La prière de l’Aïd El-Fitr, à la grande mosquée de Keur Mame El Hadj, a été une occasion pour l'imam Ass Barro Ndiéguene de revenir sur les points saillants de l'actualité nationale. Il est aussi revenu sur certaines tares de la société, notamment la déperdition et certaines dérives notées dans le quotidien des citoyens qui, se désole le saint homme, « ne pensent qu'à vivre dans une jouissance persistante, alors que la grande faucheuse nous rend visite chaque jour que Dieu fait ».





Serigne Ass d’exhorter à «un retour à Dieu. Retournons vers les enseignements du Saint Coran et de la Sunna du Prophète Mouhammad (SAW), pour assainir notre environnement ». Aussi d’inviter les fidèles à se débarrasser de certains défauts et mauvaises habitudes comme « le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère ».