La SENELEC ouvre une nouvelle agence commerciale à Sangalkam

Dans un communiqué reçu à Seneweb, la SENELEC annonce l'ouverture de sa nouvelle agence commerciale à Sangalkam, au croisement Ndiakhirat. L'agence sera opérationnelle dès ce lundi 15 avril.



"Dans le cadre de sa politique de proximité et pour offrir une meilleure qualité de service à la clientèle, Senelec a le plaisir de vous annoncer de l’ouverture de sa nouvelle Agence commerciale à Sangalkam sise au Croisement Ndiakhirat. A compter du Lundi 15 Avril 2024, les clients partenaires peuvent effectuer toutes les opérations commerciales ci-dessous :