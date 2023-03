La Task force républicaine pointe la surdité sélective de Sonko face à la Justice

Dans un communiqué, parvenu à Seneweb, la Task Force Républicaine livre son analyse sur le procès Mame Mbaye Niang / Ousmane Sonko, renvoyé jusqu’au 30 mars. Seneweb vous propose l’intégralité du texte.





La Task force Républicaine prend acte de la décision du juge de renvoyer le procès Mame Mbaye Niang/Ousmane Sonko au 30 mars. Ousmane Sonko qui avait récusé d’office le juge Pape Mouhamed Diop l’accusant d’être à la solde de l’Exécutif, devrait avoir la grandeur de reconnaitre son tort. Il ne le fera pas car accuser les juges et les récuser d’office comme il l’a fait avec le doyen des juges Oumar Maham Diallo, les procureurs Serigne Bassirou Gueye puis Amady Diouf et actuellement Abdoukarim Diop est sa stratégie de défense parce qu’il sait qu’il est coupable. L’APR fidèle à ses principes et à sa tradition républicaine s’interdit de commenter une décision de justice. Les avocats de Sonko, ont encore une fois demandé et obtenu un report. L’APR les exhorte à accepter de la même manière la décision du même tribunal le 30 Mars. Le respect des décisions de justice quellesqu’elles soient, est un des piliers de la République. On ne peut pas choisir de les respecter à la carte.