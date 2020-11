« Nous allons rénover le CICES'', (DG)

Lors de sa confrère ce de presse de ce mardi, le directeur général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES), Salihou Keita a annoncé la réhabilitation du centre.« Nous allons rénover le CICES et nous sommes en partenariat avec l’association des architectes du Sénégal. Je peux dire que j’ai le plus beau bureau avec sa forme pyramidale. Il ne reste que la rénovation des lieux», a-t-il déclaré.Le DG ne sous-estime pas ce qui a été fait jusque là, mais il estime qu'il faut aller plus loin en apportant une rupture à certains niveaux.« Le CICES est pauvre maintenant au début. Notre mission consiste à faire des efforts sur ces défis financiers et institutionnels. La direction générale a besoin de ressources humaines capables de relever tous ces défis. On ne fera pas table rase, mais nous allons rompre avec certaines pratiques », promet Salihou Keita.Par ailleurs, en plus de sa mission commerciale, le Cices compte investir d'autres créneaux. «Nous avons l’ambition de faire du CICES un centre de loisirs et de cultures. On veut rompre avec le passé et s’ouvrir aux populations. Nous voulons booster le taux d’occupation et de fréquentation. Je veux également faire du CICES un lieu privilégié pour la promotion de la culture. Et c’est pourquoi, Youssou et tant d’autres artistes vont nous accompagner.»