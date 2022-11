«Scandale 29 milliards» du Prodac : Sonko dément Mame Mbaye Niang

Sans le citer, Ousmane Sonko a battu en brèche la déclaration du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang devant l’hémicycle hier, au sujet des 29 milliards du Prodac.





«Ce qu’ils ne savent pas, c’est que nous avons tous les documents en notre possession. Aujourd’hui, ils ne démentent plus, mais cherchent des taupes».





Le leader du Pastef est allé jusqu’à lire un extrait, selon lui, du ce rapport. «Il est dit, dans le rapport de l’Ige, ce qui suit : Émission par le ministre de tutelle d’un ordre de service démarrage antérieur à la notification et l’enregistrement du contrat. En raison du principe de la chronologie des actes de procédure, la notification d’ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu’après celle du contrat auquel il se rapporte. Ce principe basique du droit des contrats administratifs n’a pas été également observé dans le cas d’espèce. En effet, alors que le contrat n’a été notifié que le 25 juillet 2016 à l’entreprise Green 2000, le ministre Mame Mbaye Niang, assurant la tutelle du Prodac, avait déjà émis cinq mois auparavant un ordre de service (…). Cet état de fait est d’autant plus déplorable qu’il résulte non pas d’une ignorance des textes, mais plutôt d’un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinasi.»





Le leader du Pastef est formel : «Ce ministre a bel et bien été épinglé par ce rapport.» Ousmane Sonko considère que la seule raison pour laquelle Mame Mbaye Niang a été nommé ministre, «c’est parce qu’il est apte à l’insulter».