«Un colonel de l’Armée en prison» : la grosse révélation qui change tout

Ce jeudi les quotidiens d’information, repris par Seneweb, ont relayé le procès de Mamadou S. F. M, présenté en colonel de l’Armée. Ce dernier a été jugé la veille, en flagrants délits, pour escroquerie et exercice illégal d’une activité commerciale. Il est accusé d’avoir floué un commerçant nommé Oumar Ndiaye à hauteur 31 millions 350 mille francs CFA.



