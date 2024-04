Le Khalife de Thiénaba au Président Diomaye Faye : "Allez rendre visite aux chefs religieux du pays”

«Aucun chef religieux n'a une dent contre le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout un chacun prie pour le voir réussir à la tête du pays. Nous sommes en phase avec lui et l'encourageons à faire plus que son prédécesseur». Ces propos sont du Khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck, qui a axé son sermon, lors de la prière de l'Aïd El Fitr, sur la paix et la prospérité au Sénégal.















Le Saint homme invite le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye “à descendre rendre visite (de courtoisie) aux khalifes généraux du pays”. Aussi et surtout d'exhorter le chef de l'État et son gouvernement à se préserver d'adopter la pédagogie de «la loi du talion», «d’éviter les représailles» et «se consacrer au travail dans l'intérêt du pays».