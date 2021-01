Le livreur simule une agression pour se faire voler 17 millions

Le «Tiak-Tiak» (livreur) croyait pouvoir duper son client de commerçant. Bien mal lui en a pris. M. Fall sera perdu dans ses incohérences après une plainte déposée à la Brigade de recherches.Selon L’Observateur, le commerçant Kh. Diané, qui lui fait souvent faire des commissions avec des montants exorbitants, lui avait remis 26 000 euros, soit 17 millions Fcfa.Le livreur devait transporter la somme pour le compte d’un autre commerçant établi à Yoff. Les faits remontent au 11 janvier dernier.Le "Tiak-Tiak" fait appel à son M. K. Diagne pour qu’il joue le rôle de l’agresseur. Mais, n’ayant pas confiance à son ami faux agresseur, il s’arrête en cours de chemin, divise l’argent et l'appelle pour qu’il passe à l’action.L’agression se passe sans anicroches sur l’autoroute, à hauteur du pont de la Patte d’Oie. Après le simulacre d’agression, il appelle son patron pour lui signaler qu’il a fait l’objet d’une violente agression.Mais, face à ses propos incohérents, le commerçant porte plainte. Les pandores, pour y voir clair, procèdent à la reconstitution de l’agression.Des incohérences sont vites décelées dans le récit du livreur. Notamment le fait qu’il soit tombé sans égratignure et que sa moto n’a subi aucun dommage.De plus, l’exploitation de son relevé de téléphone a permis de constater qu’il était en communication permanente avec son «agresseur» M. K. Diagne.Tous les deux ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs et vol.