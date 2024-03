Les transporteurs routiers du Sénégal exigent la levée de l’interdiction du transport de nuit

Le regroupement des chauffeurs du Sénégal ne cache pas leur colère. En rassemblement ce lundi 11 mars 2024 à la gare routière Liberté de Kaolack, communément appelée Garage Dakar, il exige la levée de l'interdiction du transport de nuit. Sur les ondes de la radio Sud-FM, ces transporteurs et chauffeurs se disent affectés par cette mesure et ne parviennent plus à honorer leur crédit. Face à cette situation, Dame Lo et compagnie lancent un appel pressant au chef de l'État et à son gouvernement pour la levée immédiate de cette mesure d’interdiction.





«Nous sommes réunis pour interpeller le président de la République et son gouvernement, mais pour solliciter la levée de la mesure parce que nous rencontrons de nombreuses difficultés pour le paiement de nos banques", explique le président du groupement de la gare-routière de Nioro. Selon ce dernier 50% des chauffeurs ont obtenu ces véhicules grâce au prêt bancaire et malheureusement certains parmi ne parviennent pas à payer leurs dettes à cause de la mesure d'interdiction de circuler la nuit.