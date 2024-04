Lutte contre le banditisme : 330 individus arrêtés par la police

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la délinquance, la police intensifie ses actions sur le territoire national.





C'est ainsi qu'une nouvelle opération de sécurisation a été menée dans la nuit du mercredi au jeudi, de 21 h à 5 h, sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique.