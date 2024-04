Lutte contre le chômage : l’entreprenariat, une voie du salut parsemée d’embûches

Il n’est pas un inconnu dans le domaine des innovations technologiques. En 2017, il est lauréat du Falling Walls de la Fondation Friedrich Naumann. En 2018, il a remporté le prix Hub Africa à Casablanca au Maroc. Le jeune entrepreneur Alioune Badara Mbengue qui a inventé la poubelle intelligente ‘’ Mbal-It » continue de partager son expérience avec les étudiants et d’autres start-ups. « Nous sommes là pour partager nos échecs dans notre parcours entrepreneurial. En 2015-2016, nous avons eu beaucoup de reconnaissances avec notre projet Mbal-It. Nous avions beaucoup d’opportunités. Aujourd’hui, nous avons fait un revirement pour accompagner les entreprises qui souhaitent tirer le maximum de profits de l’intelligence artificielle », explique Alioune Badara Mbengue devant les étudiants et d’autres entrepreneurs lors d’un Fuckup Night organisé par la Fondation Friedrich Naumann. Au juste, cette activité a pour socle d’encourager les étudiants et tous les porteurs de projets à ne pas se décourager sur le chemin parsemé d’embûches de l’entrepreneuriat. La réussite n’est pas systématiquement au rendez-vous. Parfois, il faut des rebonds pour y arriver. « La plupart du temps, les gens ne font que montrer leurs succès, les aspects positifs. Derrière tout succès, il y a des échecs. Et les gens n’en parlent pas. L’échec est le premier pas vers la réussite, cela veut dire échouer ne veut pas dire s’arrêter. L’échec, on le met dans le cadre d’une expérience qui nous permet de nous améliorer. », a argumenté Antoinet Gning, chargé de Programme à la Fondation Friedrich Naumann.

Ce partage d’expériences vise à armer les jeunes entrepreneurs à se préparer à faire face aux contraintes entrepreneuriales, à ne pas se décourager. A cela s’ajoute, la nécessité de croire qu’il est possible de devenir un employeur que d’être un employé. « Aujourd’hui, nous voulons que les étudiants s’inspirent des expériences de ces entrepreneurs. Les étudiants doivent aspirer à être des entrepreneurs », a justifié un responsable pédagogique de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest.