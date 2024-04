Matam: Le Gouverneur célèbre le patriotisme des forces de défense et de sécurité

La célébration de la fête de l’indépendance, a été marquée à Matam par une levée des couleurs aux abords du fleuve Sénégal, précisément au jardin public situé en face de la résidence du gouverneur de la région. Mohamed Moctar Watt, le chef de l’Exécutif régional, dans sa prise de parole, a félicité le nouveau président de la République. Il a réaffirmé son engagement et sa loyauté à travailler pour le développement des politiques publiques dans la région. « Au nom, de l’ensemble des populations de la région de Matam et en mon nom propre, je formule mes meilleurs vœux de réussite au Président de la République et je formule des prières pour que le Tout- Puissant lui accorde la force et la clairvoyance de conduire à bon port le navire Sénégal », a déclaré le Gouverneur. Relevant le symbolisme de la cérémonie, M. Watt estime que le choix de célébrer le 64 ème anniversaire de notre souveraineté dans la sobriété, n’enlève en rien son caractère solennel car, « il s’agit de célébrer l’anniversaire au cours duquel, nous avons rompu les liens de la dépendance, les liens de la servitude mais également les liens de soumission qui nous liaient à une puissance coloniale à savoir la France ».





Le thème cette année, c’est : « Les forces armées au cœur de la cohésion nationale ».





Lors de cette cérémonie, le gouverneur de la région a rendu un vibrant hommage aux hommes, aux femmes et aux concitoyens qui ont fait le choix du porter des armes et du port de l’uniforme pour défendre notre pays, pour défendre notre intégrité et notre souveraineté. « L’armée est une institution qui constitue un creuset dans lequel on retrouve l’ ensemble des composantes de notre population, parce qu’ au niveau des forces armées, il ne serait y avoir point de discrimination et on ne peut pas reconnaître à travers l’ uniforme l’ appartenance ethnique et l’appartenance confessionnelle », a relevé le Gouverneur qui a ajouté : « sous ce rapport, l’armée joue un rôle extrêmement important même si elle ambitionne de se professionnaliser, cela n’ enlève en rien que la circonscription est toujours de mise et qu’ à travers également cette opération, c’ est toujours une opportunité pour pouvoir former une bonne partie de nos concitoyens aux valeurs qui sont les valeurs de la République ».