Misère collective de plusieurs localités de Thiès : Tassette, Mbousnakh et environ crient leur désarroi

Les populations de Tassette, Mbousnakh et environ pensent que « le moment est venu de faire renaitre l'espoir dans les cœurs et de rendre le sourire à (leurs) différentes localités ». À la faveur d'une journée de prières pour rendre grâce à Dieu et remercier le peuple sénégalais du changement apporté à la tête du pays, le président du mouvement Cii La Bokk / Kam Fogoum, Alioune Tine, et ses camarades, se disent convaincus, avec le nouveau régime, d'un « élan de changement positif dans la vie et le visage de nos très chères localités ».





Ils évoquent un certain nombre d'urgences qui préoccupent les populations de Tassette en général et celles de Mbousnakh et environ en particulier. « En vérité, nos localités traversent des situations extrêmement difficiles notamment l'approvisionnement correct en eau, une problématique liée à la faible pression du réseau hydraulique et la cherté des factures interpellant directement la gestion calamiteuse de la SEOH».





Dans le volet éducatif, ils pensent qu'« il urge d'ériger un lycée à Mbousnakh, dès la prochaine rentrée scolaire, vu que le taux de réussite de nos élèves au BFEM est assez élevé, ce qui fait conséquemment qu'un bon nombre de nos élèves soient actuellement confrontés à des problèmes de logements et d'accueil au niveau du lycée de Ngoundiane ».





Aussi d'indiquer : « En ce qui concerne le réseau téléphonique défectueux, il devient impératif d'installer des antennes d'orange, Free et Expresso en vue d'améliorer la qualité du réseau. »





Par ailleurs, les populations de Mbousnakh et environ invitent les autorités compétentes à « étendre le réseau électrique dans les différents hameaux de Mbousnakh, dans tous les villages des communes de Tassette, Notto dans le noir ».





De plus, elles demandent, « le plus tôt possible, l'érection d'un centre de santé de proximité à Tassette et d'un poste de santé à Thiénaba Khabane, pour abréger les souffrances des populations ». Également, Alioune Tine et Cie expriment « la nécessité d’un nouveau cadrage administratif » à soumettre aux autorités compétentes pour « étude », avec la « création d'une quatrième grappe administrative et économique issue des communes de Notto-Tassette et Ndiaganiao, pour rendre plus viables ces communes ».