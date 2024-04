Mort de Seydina Mouhamed Diop : une très mauvaise nouvelle pour les six policiers du commissariat de Pikine

Les six éléments du commissariat de Pikine accusés du meurtre de Seydina Mouhamed Diop, tué dans la nuit du 24 au 25 mars dernier au cours d’une opération policière, atterrissent à la case prison. Libération informe dans son édition de ce lundi qu’ils ont été en effet placés sous mandat de dépôt.



Le journal précise que les mis en cause sont poursuivis pour meurtre. Arrêtés par la DIC puis déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye, les policiers en question ont été envoyés en détention préventive à la suite de l’ouverture d’une information demandée par le ministère public.



Seydina Mouhamed Diop a succombé à ses blessures à l’hôpital. D’après un de ses amis, arrêté en même temps que lui durant la nuit des faits présumés, les six prévenus auraient conduit la victime au Technopole puis l’auraient tabassé.