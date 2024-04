Mouhamadou Lo au chevet de la Grande Mosquée de Dagana

Mouhamadou Lo, également connu sous le nom de "VIEUX LO", coordonnateur du mouvement Yaakaar, a inscrit son nom dans le registre des bienfaiteurs de Dagana en mettant à la disposition des populations du matériel de sonorisation de dernière génération d'une valeur de 2 millions.



Composés entre autre de hauts parleurs de qualité supérieure, de micros hitech avec un amplificateur digne d'une studio d'enregistrement, ce matériel vient à son heure pour satisfaire une doléance vieille d'une dizaine d'années.



Cette contribution bien accueillie par les populations sous la direction de l'imam ratib de Dagana est d'une portée sans commune mesure. Elle permet aux daganois de régler de manière définitive la problématique de sonorisation qui était une équation lors des évènements religieux tels que les gamous, les ziarras et le prières de Tabaski et korité.



Le mécène, Mouhamadou Lo, à travers ce geste, non pas la première, et certainement pas la dernière, compte apporter sa pierre à l'édifice pour un Dagana meilleur, prospère et moderne.