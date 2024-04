Objectif Zéro déchet: le mouvement de la jeunesse patriotique de Koungheul répond à l’appel du Président Diomaye Faye

La jeunesse patriotique de koungheul (Jps) affiliée au parti Pastef et à la coalition DiomayePrésident a répondu à l’appel des “patriotes” du Sénégal en vue de procéder à des nettoyages partout dans le pays. La structure dirigée par Mousse Laye a su bénéficier des services de l’administration territoriale, des jeunes et femmes militants pour accomplir cet acte citoyen de haute portée.





Ce lundi entre 7 h du matin et midi, les patriotes de Koungheul se sont engagés vers le garage, la route nationale et les deux voies de Koungheul. Avec une forte détermination et un enthousiasme total des militants, l’objectif zéro déchet a été atteint à Koungheul d’après Mousse Laye.







« C’est juste un commencement. Il est prévu une autre journée de Set-Setal avant la Korité », précise-t-il.